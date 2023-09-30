Куртуа высказался о конкуренции с Кепой в Реале

Первый номер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о том, что думает о новичке команды Кепе Аррисабалаге.

Как известно, молодой испанский страж ворот перебрался в Мадрид на правах аренды из “Челси”. Эта мера была связана с тем, что Куртуа получил тяжелую травму и вряд ли сыграет в этом сезоне.

«Мне кажется, что «Челси» совершил ошибку, отдав этого впечатляющего парня. Он очень сильный и, безусловно, заслуживает место в топ-5 лучших вратарей в мире », - приводит слова Куртуа Defensa Central.

В августе этого года Куртуа получил травму передней крестообразной связки левого колена.

В прошлом сезоне Кепа принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 33 мяча и восемь сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Аррисабалага мог стать игроком “Баварии”, но испанец предпочел вернуться в свою родную страну.

Как известно, у “Реала” есть право выкупа прав на футболиста. При этом сумма вероятного трансфера пока не разглашается.