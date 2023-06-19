Куртуа шокировал главного тренера сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, что его шокировал поступок вратаря Тибо Куртуа, который покинул расположение национальной команды, так как ему не дали капитанскую повязку.

“В марте я принял решение назначить капитаном Кевина де Брюйне. При этом я не выбирал второго и третьего капитанов. В субботу мы решили, что капитаном в матче с Австрией будет Лукаку, а в матче с Эстонией - Куртуа. Но Тибо посчитал себя оскорбленным. Я удивлен и шокирован его поступком. Не ожидал ничего подобного”, - приводит слова Тедеско RTBF.

31-летний Куртуа выступает за сборную Бельгии с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 102 матча и пропустил 79 голов.