Куртуа поддержал Анчелотти на фоне неудач "Реала" в чемпионате

Страж ворот “Реала” Тибо Куртуа решил поддержать своего наставника Карло Анчелотти на фоне неудачных выступлений команды чемпионате Испании.

Бельгийский футболист подчеркнул, что выступления “Реала” зависят не только от тренера, но и от самих игроков.

“Все команды сталкиваются с некоторыми трудностями в каждом сезоне, но все довольны работой Анчелотти в клубе”, - сказал он.

Напомним, что “Реал” опустился на третье место в чемпионате Испании. От лидирующей “Барселоны” мадридский клуб отстает на 14 очков.