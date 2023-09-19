Куртуа оценил свои возможности сыграть в этом сезоне

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа оценил свое вероятное возвращение на поле в этом сезоне.

Напомним, что перед стартом нового сезона он получил разрыв крестообразной связки и по прогнозам врачей пропустит весь сезон.

Сам же футболист выразил надежду, что успеет провести хоть несколько матчей за “Реал”.

«Восстановление передней крестообразной связки занимает около семи-девяти месяцев. К маю будет уже восемь месяцев. Поэтому я не могу точно сказать. В первую очередь, мне нужно чувствовать себя полностью готовым. Надеюсь, что смогу сыграть некоторое количество матчей до конца текущего сезона», - цитирует Куртуа Madrid Xtra.

Отметим, что Куртуа в составе “Реала” является чемпионом Испании, также он побеждал в Кубке страны, Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира по футболу.

В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провел 31 матч и пропустил 29 голов. Его неоднократно называли одним из лучших вратарей мира.

Из-за травмы Куртуа “Реал” был вынужден срочно арендовать голкипера “Челси” Кепу.