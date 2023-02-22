Куртуа объяснил свою ошибку в матче с "Ливерпулем"

Голкипер “Реала” Тибо Куртуа попытался объяснить свою ошибку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Ливерпулем” (5:2).

На 14-й минуте он пропустил курьезный гол, подарив мяч сопернику в своей штрафной.

“Мне слегка не повезло, и я облажался. Я полностью контролировал мяч и хотел моментально отдать пас. Потом я увидел, что Салах остановился, и я хотел переложить мяч на правую ногу, и он отскочил от моего колена”, - сказал он.