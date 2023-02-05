Бельгийский вратарь мадридского “Реала” Тибо Куртуа может пропустить клубный чемпионат мира из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, у голкипера диагностировано повреждение приводящей мышцы левой ноги. Травму он получил во время разминки перед матчем 20-го тура чемпионата Испании против “Мальорки” (0:1).

Напомним, что на клубном чемпионате мира “Реал” в полуфинале сыграет 8 февраля с “Аль-Ахли” из Египта.

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за “Реал” 24 матча во всех турнирах и пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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