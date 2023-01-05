Куртуа - лучший вратарь года по версии IFFHS

Вратарь мадридского “Реала” и сборной Бельгии Тибо Куртуа признан лучшим голкипером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Бельгиец занял первое место, набрав 125 очков. В минувшем году он стал победителем Лиги чемпионов. Второе место занял голкипер “Астон Виллы” и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который стал чемпионом мира. В топ-3 также вошел вратарь “Севильи” и сборной Марокко Яссин Буну, занявший четвертое место на чемпионате мира.

Топ-5 голкиперов 2022 года по версии IFHHS выглядит так:

Тибо Куртуа (Бельгия, “Реал”) – 125 очков Эмилиано Мартинес (Аргентина, “Астон Вилла”) – 110 Яссин Буну (Марокко, “Севилья”) – 55 Доминик Ливакович (Хорватия, “Динамо” Загреб) – 30 Уго Льорис (Франция, “Тоттенхэм”) – 25

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