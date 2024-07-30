Кто заработал больше? Известен топ-20 английских клубов по доходам от продажи игроков
Ни для кого не является секретом, что сейчас в Англии действуют строгие правила финансового фейр-плей. Они вынуждают клубы не только покупать футболистов, но и продавать их. Известно, кто в этом деле за последние 10 лет преуспел лучше всех.
Лидером с отрывом от второго места в почти 400 миллионов евро, как это не парадоксально, является Челси (1,37 миллиарда евро). Второй – Манчестер Сити, который едва перешел отметку в миллиард евро. Третье место – за Ливерпулем, который от этих клубов значительно отстал и даже не достиг цифры в 700 миллионов евро.
Отметим, что не все клубы в этом списке являются клубами АПЛ. Так, из 20 клубов в этом рейтинге четыре, а именно Уотфорд, Лидс, Бернли и Норвич являются представителями низшего дивизиона – Чемпионшипа.
Рейтинг английских клубов по доходам от трансферов за последние 10 лет:
- Челси – 1,37 миллиарда евро
- Манчестер Сити – 1,01 миллиарда евро
- Ливерпуль – 697 миллионов евро
- Эвертон – 650 миллионов евро
- Лестер – 601 миллион евро
- Саутгемптон – 588 миллионов евро
- Тоттенхэм – 542 миллиона евро
- Астон Вилла – 533 миллиона евро
- Манчестер Юнайтед – 487 миллионов евро
- Вест Хэм – 469 миллионов евро
- Вулверхэмптон – 469 миллионов евро
- Брайтон – 455 миллионов евро
- Арсенал – 407 миллионов евро
- Уотфорд – 378 миллионов евро
- Ньюкасл – 354 миллиона евро
- Лидс – 308 миллионов евро
- Ноттингем Форест – 261 миллион евро
- Норвич – 249 миллионов евро
- Брентфорд – 233 миллиона евро
- Бернли – 227 миллионов евро