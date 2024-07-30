Кто заработал больше? Известен топ-20 английских клубов по доходам от продажи игроков

Ни для кого не является секретом, что сейчас в Англии действуют строгие правила финансового фейр-плей. Они вынуждают клубы не только покупать футболистов, но и продавать их. Известно, кто в этом деле за последние 10 лет преуспел лучше всех.

Лидером с отрывом от второго места в почти 400 миллионов евро, как это не парадоксально, является Челси (1,37 миллиарда евро). Второй – Манчестер Сити, который едва перешел отметку в миллиард евро. Третье место – за Ливерпулем, который от этих клубов значительно отстал и даже не достиг цифры в 700 миллионов евро.

Отметим, что не все клубы в этом списке являются клубами АПЛ. Так, из 20 клубов в этом рейтинге четыре, а именно Уотфорд, Лидс, Бернли и Норвич являются представителями низшего дивизиона – Чемпионшипа.

Рейтинг английских клубов по доходам от трансферов за последние 10 лет:

Челси – 1,37 миллиарда евро Манчестер Сити – 1,01 миллиарда евро Ливерпуль – 697 миллионов евро Эвертон – 650 миллионов евро Лестер – 601 миллион евро Саутгемптон – 588 миллионов евро Тоттенхэм – 542 миллиона евро Астон Вилла – 533 миллиона евро Манчестер Юнайтед – 487 миллионов евро Вест Хэм – 469 миллионов евро Вулверхэмптон – 469 миллионов евро Брайтон – 455 миллионов евро Арсенал – 407 миллионов евро Уотфорд – 378 миллионов евро Ньюкасл – 354 миллиона евро Лидс – 308 миллионов евро Ноттингем Форест – 261 миллион евро Норвич – 249 миллионов евро Брентфорд – 233 миллиона евро Бернли – 227 миллионов евро