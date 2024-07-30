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Кто заработал больше? Известен топ-20 английских клубов по доходам от продажи игроков

Новости футбола Вчера, 08:33
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Кто заработал больше? Известен топ-20 английских клубов по доходам от продажи игроков Фото: trigger-the-press.com

Ни для кого не является секретом, что сейчас в Англии действуют строгие правила финансового фейр-плей. Они вынуждают клубы не только покупать футболистов, но и продавать их. Известно, кто в этом деле за последние 10 лет преуспел лучше всех.

Лидером с отрывом от второго места в почти 400 миллионов евро, как это не парадоксально, является Челси (1,37 миллиарда евро). Второй – Манчестер Сити, который едва перешел отметку в миллиард евро. Третье место – за Ливерпулем, который от этих клубов значительно отстал и даже не достиг цифры в 700 миллионов евро.

Отметим, что не все клубы в этом списке являются клубами АПЛ. Так, из 20 клубов в этом рейтинге четыре, а именно Уотфорд, Лидс, Бернли и Норвич являются представителями низшего дивизиона – Чемпионшипа.

Рейтинг английских клубов по доходам от трансферов за последние 10 лет:

  1. Челси – 1,37 миллиарда евро
  2. Манчестер Сити – 1,01 миллиарда евро
  3. Ливерпуль – 697 миллионов евро
  4. Эвертон – 650 миллионов евро
  5. Лестер – 601 миллион евро
  6. Саутгемптон – 588 миллионов евро
  7. Тоттенхэм – 542 миллиона евро
  8. Астон Вилла – 533 миллиона евро
  9. Манчестер Юнайтед – 487 миллионов евро
  10. Вест Хэм – 469 миллионов евро
  11. Вулверхэмптон – 469 миллионов евро
  12. Брайтон – 455 миллионов евро
  13. Арсенал – 407 миллионов евро
  14. Уотфорд – 378 миллионов евро
  15. Ньюкасл – 354 миллиона евро
  16. Лидс – 308 миллионов евро
  17. Ноттингем Форест – 261 миллион евро
  18. Норвич – 249 миллионов евро
  19. Брентфорд – 233 миллиона евро
  20. Бернли – 227 миллионов евро
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