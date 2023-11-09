Кто получил 9.1? Названы оценки игроков за матч Лиги Чемпионов Реал – Брага

8 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Реал» Мадрид и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан автор гола и ассиста Винисиус Жуниор. Он получил 9.1 баллов.

Высокие оценки также у Родриго (9.0), на счету которого также как и у Вини забитый мяч и голевая передача, и у Андрея Лунина (8.5). Украинский голкипер отбил пенальти и сделал 3 сейва.

Худшим игроком встречи стал правый защитник Браги Виктор Гомес. Его оценка - 5.9.

Оценки WhoScored за матч Реал - Брага - 3:0