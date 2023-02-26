Главная Новости Крупные победы "Баварии" и "Вердера", успехи Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 22-го тура Бундеслиги

Крупные победы "Баварии" и "Вердера", успехи Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 22-го тура Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 15:20
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупные победы “Баварии” и “Вердера” над “Унионом” и “Бохумом”, а также успехи дортмундской “Боруссии” и “РБ Лейпциг” в поединках с “Хоффенхаймом” и “Айнтрахтом”.

“Бавария” – “Унион” - 3:0 (3:0)
Голы: Шупо-Мотинг, 31 - 1:0, Коман, 40 - 2:0, Мусиала, 45 - 3:0

“Хоффенхайм” – “Боруссия” Д - 0:1 (0:1)
Гол: Брандт, 43 - 0:1

“РБ Лейпциг” – “Айнтрахт” - 2:1 (2:0)
Голы: Вернер, 6 - 1:0, Форсберг, 40 - 2:0, Соу, 61 - 2:1

“Вердер” – “Бохум” - 3:0 (2:0)
Голы: Фюллькруг, 29 - 1:0, Шмидт, 43 - 2:0, Дукш, 59 - 3:0

“Кельн” – “Вольфсбург” - 0:2 (0:1)
Голы: Герхардт, 4 - 0:1, Арнольд, 68 (с пенальти) - 0:2

“Шальке” – “Штутгарт” - 2:1 (2:0)
Голы: Дрекслер, 10 - 1:0, Бюльтер, 40 - 2:0, Соса, 63 - 2:1

“Майнц” – “Боруссия” М - 4:0 (1:0)
Голы: Ли Чжэ Сон, 25 - 1:0, Ингвартсен, 49 - 2:0, Ажорк, 71 - 3:0, Вайпер, 90+5 - 4:0

"Фрайбург" – "Байер" - 1:1 (1:0)
Голы: Грифо, 28 - 1:0, Азмун, 67 - 1:1

"Герта" – "Аугсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Рихтер, 61 - 1:0, Лукебакио, 70 - 2:0

Положение команд: "Бавария", "Боруссия" Д - 46, "Унион" - 43, "РБ Лейпциг" - 42, "Фрайбург" - 41, "Айнтрахт" - 38, "Вольфсбург" - 33, "Майнц" - 32, "Вердер" - 30, "Боруссия" М - 29, "Байер" - 28, "Кельн" - 26, "Аугсбург" - 24, "Герта" - 20, "Штутгарт", "Хоффенхайм", "Бохум" - 19, "Шальке" - 16.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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