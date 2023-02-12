Кроос стал единственным футболистом в мире, побеждавшим в шести финалах КЧМ

Хавбек “Реала” Тони Кроос вчера сыграл в матче финала клубного ЧМ против “Аль-Хилаля” (5:3).

Таким образом, игрок сборной Германии стал первым футболистом в мире, который выигрывал этот трофей 6 раз.

Интересно, что прошлый рекорд также принадлежал немецкому футболисту.

Напомним, что Кроос также становился обладателем трофея в 2013, 2018, 2017, 2016 и 2014 годах.