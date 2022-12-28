Кроос стал ближе к завершению карьеры летом 2023 года

Полузащитник “Реала” Тони Кроос все еще раздумывает над тем, чтобы завершить карьеру по окончании контракта с мадридцами.

Как известно, соглашение сторон истекает летом 2023 года.

Как пишет Madrid Xtra, в “Реале” считают, что футболист уже окончательно решил “повесить бутсы на гвоздь” и надеются, что он не изменит решение.

Напомним, что немец играет в составе “Реала” с 2014 года.

В текущем сезоне он провел 11 матчей, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.