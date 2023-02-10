Кроос сообщил "Реалу", когда примет решение о своем будущем

Немецкий полузащитник мадридского “Реала” Тони Кроос в июне примет решение о своем будущем, сообщает El Debate.

По сведениям источника, футболист либо подпишет с королевский клубом новый контракт до лета 2024 года, либо завершит карьеру. Хавбек сомневается, что будет иметь твердое место в основе “Реала”, так как в клубе идет омоложение состава.

В нынешнем сезоне 33-летний Кроос провел за “Реал” 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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