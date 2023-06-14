Кроос резко отреагировал на переход Беллингема в "Реал"

Полузащитник “Реала” Тони Кроос неожиданно резко прокомментировал переход в королевский клуб полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема за 103 миллиона евро.

“У ”Реала" уже был футболист, за которого заплатили огромные деньги, но этим переходом он убил свою карьеру. Это очень большая сумма. Вспоминая этот трансфер все считают его плохим. Но давайте будем думать позитивно", - приводит слова Крооса подкаст Einfach mal Luppen.

Напомним, что самым дорогим трансфером в истории “Реала” является переход бельгийского нападающего Эдена Азара из “Челси” за 115 миллионов евро. За четыре года бельгиец не сумел заиграть в Мадриде и этим летом его контракт был расторгнут досрочно.