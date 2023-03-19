Кроос рассказал, почему ему не жаль Азара

Немецкий полузащитник “Реала” Тони Кроос заявил, что ему не жаль бельгийского нападающего Эдена Азара, который практически не выходит на поле.

“Безусловно, Эден находится в непростой ситуации. Но в футболе жалость недопустима. Вряд ли у него тяжелая жизнь. Жалость заслуживают люди, у которых жизнь гораздо сложнее. Дело не в деньгах. Мне жаль людей, у которых есть проблемы, но это не про Азара”, - приводит слова Крооса Eleven Sports.

В нынешнем сезоне 32-летний Азар провел за “Реал” семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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