Кроос раскритиковал решение “Баварии” об увольнении Нагельсмана

Хавбек “Реала” и сборной Германии Тони Кроос раскритиковал решение “Баварии” об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсмана.

По словам немецкого футболиста, он считает поступок “ненормальным”.

“Они поступили неправильно и решение не было основано на спортивных результатах”, - сказал он.

Напомним, что Нагельсманн был тренером “Баварии” с прошлого сезона.

Его уволили в марте этого года.