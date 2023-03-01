Кроос отреагировал на вручение Месси премии The Best

Немецкий полузащитник “Реала” Тони Кроос поделился мнением о признании аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА.

“В год чемпионата мира этот турнир является определяющим в плане вручения индивидуальных призов. На ЧМ-2022 он был очень заметен. Поэтому вручении ему премии The Best не стало неожиданностью для меня”, - приводит слова Крооса Einfach mal Luppen.

Напомним, что Месси в борьбе за награду опередил нападающих “Реала” Карима Бензема и ПСЖ Килиана Мбаппе.

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