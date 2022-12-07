Полузащитник “Реала” Тони Кроос может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации El Nacional, 32-летнего немецкого футболиста хочет видеть в своем составе “Ювентус”.

Отметим, что текущий контракт немца с “Реалом” истекает 30 июня 2023 года, и пока стороны не договорились о его продлении.

Если переговоры не сдвинутся с мертвой точки, то Кроос сможет перейти в “Ювентус” бесплатно уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне игрок сборной Германии принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.