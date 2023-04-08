"Кривбасс" – "Заря" – 1:0 (видеообзор)

В матче 20-го тура чемпионата Украины криворожский “Кривбасс” на своем поле обыграл луганскую “Зарю” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Рифет Капич.

“Кривбасс”, набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Заря” с 40 очками осталась на третьей позиции.

“Кривбасс” – “Заря” – 1:0 (0:0)

Гол: Капич, 50 - 1:0

“Кривбасс”: Клищук - Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько, Задерака (Опанасенко, 90+4), Капич (Стецков, 88), Татарков (Лунев, 71), Микитишин (Понедельник, 46).

“Заря”: Сапутин – Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Бражко, Дришлюк (Шахов, 64), Булеца (Полегенько, 87), Русин (Хахлев, 87), Антюх (Вантух, 70), Мишнев (Погорелый, 64).

Видеообзор матча

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