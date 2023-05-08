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“Кривбасс” – “Динамо” – 0:1 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 09:55
“Кривбасс” – “Динамо” – 0:1 (видеообзор) Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо" на выезде обыграло криворожский “Кривбасс” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Денис Попов.

“Динамо”, набрав 50 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Кривбасс” с 32 очками остался на шестой позиции.

“Кривбасс” – “Динамо” – 0:1 (0:0)
Гол: Попов, 48 - 0:1

“Кривбасс”: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков (Приходько, 79), Задерака (Дебелко, 54), Лунев, Хомченовский, Микитишин (Соса, 72).

“Динамо”: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев (Волошин, 46), Ванат (Рамирес, 73), Андриевский (Лонвейк, 90), Тимчик, Буяльский (Царенко, 82), Сирота, Дубинчак, Бенито (Перрис, 73) .

Видеообзор матча

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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