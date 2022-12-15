Кристенсен приступил к тренировкам после тяжелой травмы

Защитник “Барселоны” Андреас Кристенсен начал тренироваться по индивидуальному плану.

Как пишет Marca, в ближайшие дни датский футболист должен вернуться в общую группу сине-гранатовых.

Кристенсен травмировался в матче Лиги чемпионов с “Интером” (0:1), получив растяжение внешней связки левой лодыжки. Вне футбола он был более, чем 2 месяца. По этой причине он пропустил чемпионат мира в Катаре.

Напомним, что контракт защитника с испанским клубом действует до конца июня 2026 года.