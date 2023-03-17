“Кристал Пэлас” уволил Патрика Виейра

Футбольный клуб “Кристал Пэлас” объявил об увольнении с должности главного тренера Патрика Виейра.

На сайте клуба сообщили, что помощники Осиан Робертс, Кристиан Уилсон и Саид Айгун также покинули команду.

Представители клуба отметили, что решение об увольнении Виейра было принято в связи с результатами последних месяцев, которые поставили команду в сложное положение в чемпионате.

Руководство клуба также отметило значимость вклада наставника в работу команды и выразило ему благодарность за проделанную работу.

Патрик довел команду до полуфинала Кубка Англии. В турнирной таблице АПЛ команда заняла 12-е место в прошлом сезоне.