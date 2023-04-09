"Кристал Пэлас" уничтожил "Лидс" в Премьер-лиге

В матче 30-го тура чемпионата Англии “Кристал Пэлас” на выезде разгромил “Лидс” со счетом 5:1.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Джордана Айю, голы Марка Гехи, Эберечи Эзе и Одсонна Эдуара. У хозяев отличился Патрик Бэмфорд.

“Кристал Пэлас”, набрав 33 очка, вышел на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс" с 29 очками остался на 16-й позиции.

“Лидс” – “Кристал Пэлас” - 1:5 (1:1)

Голы: Бэмфорд, 21 - 1:0, Гехи, 45 - 1:1, Айю, 53 - 1:2, Эзе, 55 - 1:3, Эдуар, 69 - 1:4, Айю, 77 - 1:5

“Лидс”: Мелье, Эйлинг, Стрейк, Кох, Фирпо (Кристенсен, 60), Рока, Харрисон, Маккенни, Ааронсон (Ньонто, 60), Синистерра (Родриго, 60), Бэмфорд (Рюттер, 79).

“Кристал Пэлас”: Джонстон, Уорд (Клайн, 87), Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Макартур, 80), Эзе, Дукуре (Миливоевич, 80), Олисе, Айю (Матета, 80), Эдуар (Хьюз, 74).

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