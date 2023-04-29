"Кристал Пэлас" с хоккейным счетом победил "Вест Хэм"

В матче 34-го тура чемпионата Англии “Кристал Пэлас” в лондонском дерби обыграл “Вест Хэм” со счетом 4:3.

Победу хозяевам принесли голы Джордана Айю, Уилфрида Заа, Джеффри Шлуппа и Эберечи Эзе. У гостей отличились Томаш Соучек, Микаил Антонио и Найефа Агерда.

“Кристал Пэлас”, набрав 40 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 34 очками остался на 15-й позиции.

“Кристал Пэлас” – “Вест Хэм” - 4:3 (3:2)

Голы: Соучек, 9 - 0:1, Айю, 15 - 1:1, Заа, 20 - 2:1, Шлупп, 30 - 3:1, Антонио, 35 - 3:2, Эзе, 66 (с пенальти) - 4:2, Агерд, 73 - 4:3

“Кристал Пэлас”: Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Эзе, Дукуре (Миливоевич, 90), Олисе, Заа (Эдуар, 84), Айю.

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Зума (Огбонна, 19), Агерд, Эмерсон (Крессуэлл, 46), Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма, 46), Лукас Пакета (Ингз, 69), Боуэн, Антонио (Корне, 89).

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