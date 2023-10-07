Кристал Пэлас и Ноттингем Форрест сыграли в безголевую ничью
Новости футбола Сегодня, 14:26
Фото: sportslens.com/
Завершился последний матч субботы в восьмом туре АПЛ. «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» так и не открыли счет. Матч завершился нулевой ничьей.
«Кристал Пэлас» с 12 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. У «Ноттингем Форест» девять очков и 13-е место.
АПЛ
8-й тур
«Кристал Пэлас» - «Ноттингем Форест» - 0:0
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