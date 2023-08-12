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Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов

Новости футбола Сегодня, 13:55
Криштиану Роналду сделал "Аль-Наср" победителем Кубка арабских чемпионов Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка арабских чемпионов “Аль-Наср” из Саудовской Аравии в дополнительное время одержал победу над саудовским клубом “Аль-Хилаль” со счетом 2:1. Таким образом, клуб, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, стал победителем турнира.

В начале второго тайма счет открыл бразилец Майкл. На 71-й минуте “Аль-Наср” остался в меньшинстве из-за удаления Абдулела аль-Амри. На 74-й минуте счет сравнял Роналду. В дополнительное время победный гол забил Роналду, который сделал дубль.

“Аль-Хиляль” Саудовская Аравия – “Аль-Наср” Саудовская Аравия – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1, 0:0)
Голы: 1:0 – Майкл (51), 1:1 – Роналду (74), 1:2 – Роналду (98).

Красная карточка: Аль-Амри (71).

Аль-Хилаль”: Аль-Овайс, Абдельхамид, Кулибали (Джафали, 83), Аль-Булайхи, Аль-Шахрани (Аль-Бурайк, 83), Канно, Невеш, Майкл (Аль-Хамдан, 91), Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком.

Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами (Аль-Фатиль, 80), Аль-Амри, Алекс Теллес, Аль-Хайбари (Конан, 80), Марцело Брозович, Секо Фофана, Талиска (Гариб, 91), Садьо Мане, Криштиану Роналду.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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