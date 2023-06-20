Криштиану Роналду провел исторический матч за сборную Португалии

Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду провел 200-й матч за сборную Португалии.

Юбилейным для форварда стал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборной Исландии. Данный показатель считается мировым рекордом. При этом рекордсменом по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) является игрок сборной Малайзии Сон Чин Анна, который провел 219 матчей, но из них 24 матча не учитываются официально.

38-лтний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За национальную команду он забил 122 гола и отдал 43 результативные передачи.