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Криштиану Роналду принес Аль-Наср крупную победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 16:09
Криштиану Роналду принес Аль-Наср крупную победу в матче чемпионата Саудовской Аравии Фото: твиттер Аль-Наср/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле разгромил “Аль-Шабаб”. Матч состоялся в городе Эр-Рияд на стадионе “Стадион Университета короля Сауда” и завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Счет на 13-й минуте открыл Криштиану Роналду, который забил гол с пенальти. На 38-й минуте Роналду забил еще один гол с пенальти. Через несколько минут счет до крупного довел Садио Мане, которому голевой пас отдал Роналду. В середине второго тайма в ворота гостей был назначен третий пенальти, который не реализовал Абдулрахман Гариб. На 80-й минуте окончательный счет установил Султан Аль-Ганнам.

“Аль-Наср”, набрав шесть очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Саудовской профессиональной лиги. “Аль-Шабаб” с двумя очками находится в зоне вылета на 17-м месте.

“Аль-Наср” – “Аль-Шабаб” - 4:0 (3:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 13, пенальти Роналду, 2:0 – 38, пенальти Роналду, 3:0 – 40 Мане, 4:0 – 80 Аль-Ганам.

“Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Бушаль, 81), Лапорт (Али, 81), Аль-Фатиль, Конан, Брозович, Отавио (Аль-Сулайхим, 86), Аль-Хайбари, Мане (Аль-Ганнам, 81), Гариб, Роналду (Аль-Немер, 86).

“Аль-Шабаб”: Ким Сын Гю, Аль-Скурк, Яго Сантос, Аль-Шарари (Шарахили, 66), Аль-Сабьяни (Аль-Сади, 88), Бахебри (Аль-Джауаи, 87), Банега, Куэльяр, Аль-Монассар, Диалло (Харбуш, 88), Аль-Муваллад (Канаба, 66).

Желтые карточки: Аль-Сабьяни (29), Аль-Шарари (33), Куэльяр (37), Яго Сантос (43), Мане (43), Бахебри (77), Бушаль (89).

Красная карточка: Банега (78).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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