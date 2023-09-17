Криштиану Роналду подает в суд на Ювентус

Бывший игрок Ювентуса Криштиану Роналду решил подать на туринцев в суд, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После запроса документов из туринской прокуратуры португальский нападающий решил подать в суд на свою бывшую команду из-за невыплаты части зарплаты во время пандемии Covid-19.

Футболист, играющий сейчас в Саудовской Аравии, хочет получить деньги, которые он согласился не брать во время карантина, с условием выплаты после отмены всех карантинных мер. Криштиану Роналду потребует у Ювентуса 19,9 миллиона евро.

Ювентус в 2020 и 2021 годах пошел на определенные шаги по занижению зарплаты через Ковид-19. Первый шаг касался всех игроков и представителей клуба, включая главного тренера Маурицио Сари. Вторая инициатива касалась каждого игрока в отдельности. Роналду не выплатили еще большую сумму зарплаты, которая составляет почти 20 миллионов евро.

Напомним, что Роналду перешел в Ювентус летом 2018 года. Трансферная сумма составила 100 миллионов евро. В составе турниц португалец провел 98 матчей и забил 81 гол.