Криштиану Роналду оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2026

Нападающий “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду не исключил, что сможет сыграть на чемпионате мира 2026 года.

“Сначала я хочу принять участие в Евро-2024. На данный момент для меня важны краткосрочные и среднесрочные цели. Посмотрим, что будет дальше”, – приводит слова Роналду The Straits Times.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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