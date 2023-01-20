Криштиану Роналду готов подать в суд на "Ювентус"

Нападающий “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду готов подать в суд на свой бывший клуб туринский “Ювентус”, сообщает Calcio Finanza.

По сведениям источника, итальянский клуб должен футболисту от 19,6 до 19,9 миллионов евро по тайному договору. Данное соглашение португалец и клуб заключили в период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Тогда Роналду пошел на снижение зарплаты, но с условием выплаты позднее.

37-летний Роналду выступал за “Ювентус” с 2018 по 2021 годы. В Турине он получал порядка 60 миллионов евро в год с учетом налогов.

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