Криштиану Роналду готов подать в суд на "Ювентус"
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Нападающий “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду готов подать в суд на свой бывший клуб туринский “Ювентус”, сообщает Calcio Finanza.
По сведениям источника, итальянский клуб должен футболисту от 19,6 до 19,9 миллионов евро по тайному договору. Данное соглашение португалец и клуб заключили в период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Тогда Роналду пошел на снижение зарплаты, но с условием выплаты позднее.
37-летний Роналду выступал за “Ювентус” с 2018 по 2021 годы. В Турине он получал порядка 60 миллионов евро в год с учетом налогов.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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