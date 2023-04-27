Криштиану Роналду близок к расставанию с Джорджиной

Как сообщает Ajansspor со ссылкой на португальский канал CMTV, форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду возможно, находится на грани расставания со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Сообщается, что Роналду заявил, что его раздражает Джорджина, потому что она проводит весь день в торговых центрах, тратя деньги, не делая ничего другого.

Несмотря на долгие отношения и совместных детей, пара до сих пор не помолвлена.

Роналду выступает за “Аль-Наср” с 2023 года, и у него контракт с клубом до 2025 года. В этом сезоне он забил 11 голов и отдал две результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах.