Кресло под тренером ПСЖ начало шататься

Поражение ПСЖ от "Лиона" со счетом 0:1 в рамках 29-го тура чемпионата Франции заметно пошатнуло доверие руководства клуба к главному тренеру команды Кристофу Галтье.

Как пишет RMC Sport, при этом боссы парижан еще не приняли окончательного решения.

Как известно, опытный француз возглавил ПСЖ летом прошлого года. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

Сейчас команда под руководством Галтье уверенно лидирует в Лиге 1, но проиграла в чемпионате два последних матча.