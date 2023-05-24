Красную карточку Винисиуса отменили

Вингер “Реала” Винисиус Жуниор сможет сыграть в следующей игре чемпионата Испании, несмотря на красную карточку, полученную в матче против “Валенсии”.

Ла Лига посчитала, что красная карточка была необоснованной, и отменила ее.

Напомним, что во время матча болельщики “Валенсии” выкрикивали расистские оскорбления в адрес бразильского футболиста, который затем был удален за удар соперника.

После игры Винисиус назвал красную карточку “подарком для расистов”.

В следующем матче “Реал” сыграет против “Райо Вальекано”.