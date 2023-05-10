Ковачич покинет "Челси". Им интересуются топ-клуба

Хорватский полузащитник лондонского “Челси” Матео Ковачич, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, футболист отказался продлевать контракт, который действует до 2024 года. Таким образом, “аристократы” продадут игрока, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. Интерес к хорвату проявляют “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Бавария”.

В нынешнем сезоне 29-летний Ковачич провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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