Ковачич назвал причины поражения Хорватии от Аргентины на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич считает незаслуженным разгромное поражение от Аргентины (0:3) в 1/2 финала ЧМ-2022.

По словам футболиста, его команда могла сыграть чуть лучше, но в ситуацию вмешался арбитр.

"Нам должны были дать угловой, но его не дали. Затем пенальти в наши ворота. Я никогда не комментировал судейство и не собирался делать это. В этой ситуации мы видим две кардинальные ошибки, которые стоили нам матча.

Что касается Месси, то он был феноменален, и его нужно поздравить. Но эти два решения судьи были невообразимыми, и мы пропустили два нелепых гола", - отметил он.