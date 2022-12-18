Коутиньо покинет "Астон Виллу": названа причина

Бразильский полузащитник “Астон Виллы” Филиппе Коутиньо, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, причиной возможного ухода игрока является позиция нового главного тренера команды Унаи Эмери, который не рассчитывает на бразильца. Ожидается, что футболист перейдет в “Коринтианс”.

В нынешнем сезоне 30-летний провел за “Астон Виллу” 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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