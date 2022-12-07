Коутиньо может сменить клуб уже в январе

Хавбек “Астон Виллы” Филиппе Коутиньо может покинуть команду уже в январе.

Как пишет Daily Mail, такое решение принял главный тренер английского клуба Унаи Эмери.

По данным источника, тренер не собирается силой удерживать бразильца в команде. При этом “Астон Вилла” согласна отпустить Коутиньо лишь на условиях полноценного трансфера.

В текущем сезоне бразилец провел за английский клуб 13 матчей, но результативными действиями не отмечался.

Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.