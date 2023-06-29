Коутиньо может покинуть АПЛ

Турецкий "Бешикташ" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику Филиппе Коутиньо из "Астон Виллы".

Речь идет о возможной аренде с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.

Напомним, что бразилец подписал с "Астон Виллой" соглашение до 2026 года.

Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В свое время бразилец поиграл за “Ливерпуль”, “Барселону” и “Баварию”.