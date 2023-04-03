Коутиньо может перейти в чемпионат к Роналду

Бразильский полузащитник “Астон Виллы” Филиппе Коутиньо может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, один из саудовских клубов готов заплатить за футболиста крупную сумму, а ему самому может предложить выгодные условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 30-летний Коутиньо провел за “Астон Виллу” 22 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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