Коул Палмер рассказал с какими трудностями столкнулся после перехода в Челси

Новичок лондонского Челси Коул Палмер рассказал о своих бытовых проблемах в новом городе. Также футболист признался, что не умеет пользоваться стиральной машиной.

«Я несколько недель жил в гостинице, а потом переехал и снял собственное жилье. Это в новинку и сложно. Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.

Я не умею готовить и пользоваться стиральной машиной, а также еще не ориентируюсь в Лондоне. Дома мне готовила мама. Папа помогал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для переезда в новую квартиру, но они все еще в Манчестере. Челси нанял мне повара.



Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он велик, и вне поля делать что-то самостоятельно – это сложно», – сказал Палмер.