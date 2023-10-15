Коул Палмер рассказал с какими трудностями столкнулся после перехода в Челси
Новичок лондонского Челси Коул Палмер рассказал о своих бытовых проблемах в новом городе. Также футболист признался, что не умеет пользоваться стиральной машиной.
«Я несколько недель жил в гостинице, а потом переехал и снял собственное жилье. Это в новинку и сложно. Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.
Я не умею готовить и пользоваться стиральной машиной, а также еще не ориентируюсь в Лондоне. Дома мне готовила мама. Папа помогал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для переезда в новую квартиру, но они все еще в Манчестере. Челси нанял мне повара.
Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он велик, и вне поля делать что-то самостоятельно – это сложно», – сказал Палмер.
Напомним, что футболист этим летом за 47 миллионов евро перешел из Манчестер Сити в Челси. В составе «синих» 21-летний полузащитник провел 6 матчей, в которых забил один гол и сделал 2 результативные передачи.