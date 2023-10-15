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Коул Палмер рассказал с какими трудностями столкнулся после перехода в Челси

Новости футбола Сегодня, 15:00
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Коул Палмер рассказал с какими трудностями столкнулся после перехода в Челси Фото: championat.com/ Автор неизвестен

Новичок лондонского Челси Коул Палмер рассказал о своих бытовых проблемах в новом городе. Также футболист признался, что не умеет пользоваться стиральной машиной.

«Я несколько недель жил в гостинице, а потом переехал и снял собственное жилье. Это в новинку и сложно. Я не знаю, как делать большинство дел самостоятельно, поэтому учусь.

Я не умею готовить и пользоваться стиральной машиной, а также еще не ориентируюсь в Лондоне. Дома мне готовила мама. Папа помогал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для переезда в новую квартиру, но они все еще в Манчестере. Челси нанял мне повара.

Лондон отличается от Манчестера тем, насколько он велик, и вне поля делать что-то самостоятельно – это сложно», – сказал Палмер.

Напомним, что футболист этим летом за 47 миллионов евро перешел из Манчестер Сити в Челси. В составе «синих» 21-летний полузащитник провел 6 матчей, в которых забил один гол и сделал 2 результативные передачи.

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