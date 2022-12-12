Корейский футболист назвал причину своей ссоры с Роналду в матче ЧМ-2022

Нападающий сборной Южной Кореи Чжо Гю Сон раскрыл подробности ссоры с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча чемпионата мира-2022.

“Нам требовался еще один гол. Роналду заменили, но он уходил с поля слишком медленно. Я подошел к нему и сказал по-английски: ”Быстрее". Ему это не понравилось. Многие посчитали, что я поступил неприемлемо, но я просто хотел, чтобы он поскорее покинул поле, так как мы очень хотели победить", - сказал Чжо Гю Сон в программе Saturday Wide.

Напомним, что в том матче Южная Корея обыграла Португалию со счетом 2:1 и сумела выйти в плей-офф.

24-летний Чжю Гю Сон на ЧМ-2022 принял участие в четырех матчах и забил два гола.

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