Конте заявил, что в будущем может вернуться в сборную Италии

Наставник “Тоттенхэма” Антонио Конте не стал исключать, что в будущем может вернуться в сборную Италии.

По словам специалиста, для него эта команда очень многое значит.

“Она в моем сердце. Я никогда не буду исключать возможности того, что однажды вернусь”, - сказал он.

Напомним, что опытный специалист тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год.

В данный момент команду Италии возглавляет Роберто Манчини.