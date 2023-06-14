Конте рассказал, почему не спешит вернуться к работе

Звездный итальянский тренер Антонио Конте поделился своими планами относительно возможного возвращения к тренерской работе.

По словам специалиста, у него всегда есть желание тренировать.

"Однако я хочу подчеркнуть, что не ищу работу наугад. Я рассмотрю предложение, если проект будет по-настоящему интересным для меня. Я готов работать как в Италии, так и за границей", - заявил Конте.

Напомним, что весной этого года 53-летний тренер был уволен из "Тоттенхэма", с которым он работал с лета 2021 года.