Конте потерял контроль над "Тоттенхэмом": что будет дальше

В отношениях между главным тренером “Тоттенхэма” Антонио Конте и некоторыми опытными игроками клуба возникли проблемы.

Как пишет TalkSport, тренер потерял контроль над командой ещё до матча с “Саутгемптоном” (3:3) в минувшие выходные.

После игры Конте обвинил своих игроков в эгоизме и отсутствии способности на победу.

По информации СМИ, руководство клуба планирует уволить тренера в ближайшее время, возможно, даже на этой неделе.

Конте работает с клубом с 2021 года, а его контракт заключен до 2023 года.