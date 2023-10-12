Конте ответил на слухи о назначении в Наполи

Известный итальянский тренер Антонио Конте прокомментировал слухи о своем возможном назначении в "Наполи".

По этому случаю 54-летний бывший тренер “Тоттенхэма” опубликовал сообщение в социальных сетях.

Он дал понять, что в ближайшее время не планирует возвращаться к работе.

По словам тренера, он “слышит настойчивые голоса”, связанные с его назначением в крупные клубы, но подчеркнул, что в настоящее время его единственное желание - оставаться на месте и наслаждаться семейным временем.

Интересно, что в то же время в "Наполи" еще не приняли окончательное решение по действующему наставнику Руди Гарсии. В клубе признают, что сперва нужно решить множество важных вопросов перед началом переговоров с Конте.

Руди Гарсия стал главным тренером "Наполи" в июне этого года. Под его руководством неаполитанцы занимают пятое место в Серии А, набрав 14 очков в восьми турах.

В последнем матче дома против "Фиорентины" чемпион страны неожиданно уступил со счетом 1:3. После этого СМИ писали, что Гарсии было дано три матча на исправление ситуации.