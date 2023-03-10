Конте отреагировал на критику со стороны Ришарлисона

Главный тренер “Тоттенхэма” Антонио Конте прокомментировал слова бразильского нападающего Ришарлисона, который позволил себе раскритиковать наставника из-за вылета команды из Лиги чемпионов после матчей с “Миланом” (0:1 и 0:0) в 1/8 финала.

“Ришарлисон не критиковал меня лично. Он сказал: ”Мой сезон - дерьмо". Он прав, так как сезон, действительно, не выходит хорошим. У него было много травм, он ездил на чемпионат мира, потому он вновь получил травму, вернулся в строй на месяц, а потом снова травмировался. Ришарлисон не забил ни одного гола в Премьер-лиге и лишь дважды отличился в Лиге чемпионов.

Впрочем, наш сезон еще не закончился. У него есть время, чтобы восстановиться. Если он будет заслуживать возможность выйти на поле, я ему ее предоставлю. Парень понимает, что совершил ошибку. Он был эгоистичен в своем интервью, постоянно говорил: “Я, я, я…”. Я же постоянно говорю своим игрокам, чтобы бороться за трофеи, мы должны говорить: “Мы, а не я”. Ришарлисон извинился за свои слова, и это хорошо, потому что я имел возможность объяснить ему важность командного духа", - приводит слова Конте The Athletic.

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