Конте намекнул на свой уход из "Тоттенхэма"

Наставник “Тоттенхэма” Антонио Конте пообщался с журналистами после вылета команды со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам двух матчей лондонцы уступили “Милану" со счетом 0:1.

"Я уважаю контракт со своим клубом. В конце сезона мы сядем и оценим ситуацию с клубом, я готов высказать свое мнение… Никогда не знаешь, как сложится, клуб может захотеть избавиться от меня раньше.

Не буду исключать, что в клубе были более высокие ожидания от моей работы", - сказал он.

Напомним, что контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.