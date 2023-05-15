Конте может возглавить итальянский топ-клуб

Новым главным тренером “Милана” может стать Антонио Конте, сообщает Sportitalia.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба рассматривает вариант с приглашением специалиста в летнее трансферное окно. На посту наставника “россонери" он может сменить нынешнего наставника Стефано Пиоли.

В нынешнем сезоне “Милан” занимает лишь пятое место в чемпионате Италии и рискует не попасть в Лигу чемпионов.

53-летний Конте некоторое время назад был уволен с поста главного тренера “Тоттенхэма” и теперь является свободным агентом. Ранее он уже работал в Италии с “Аталантой”, “Ювентусом” и “Интером”.

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