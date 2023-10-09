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Конте может возглавить испанскую Севилью

Новости футбола Сегодня, 06:15
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Конте может возглавить испанскую Севилью Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Звездный итальянский тренер Антонио Конте близок к тому, чтобы вернуться к профессиональной деятельности.

По информации Mundo Deportivo, Антонио Конте рассматривается руководством «Севильи» в качестве потенциального главного тренера команды.

Сейчас в клубе составили список из пяти тренеров, которые вскоре могут возглавить команду.

Кроме Конте, в списке значатся Андони Ираола, Хави Гарсия, Марселино Тораль, и Андре Виллаш-Боаш.

Представители руководства испанской команды намерены принять окончательное решение в течение 24 часов после ухода Хосе Луиса Мендилибара. Напомним, что бывший тренер андалусийцев был лишен должности после неудовлетворительных результатов команды в начале сезона.

После девяти туров чемпионата Испании “Севилья” идет на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь восемь баллов.

В прошлом сезоне под руководством Мендилибара “Севилья” провалилась в национальном первенстве, но смогла победить в Лиге Европы, получив право выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне.

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