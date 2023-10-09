Конте может возглавить испанскую Севилью
Звездный итальянский тренер Антонио Конте близок к тому, чтобы вернуться к профессиональной деятельности.
По информации Mundo Deportivo, Антонио Конте рассматривается руководством «Севильи» в качестве потенциального главного тренера команды.
Сейчас в клубе составили список из пяти тренеров, которые вскоре могут возглавить команду.
Кроме Конте, в списке значатся Андони Ираола, Хави Гарсия, Марселино Тораль, и Андре Виллаш-Боаш.
Представители руководства испанской команды намерены принять окончательное решение в течение 24 часов после ухода Хосе Луиса Мендилибара. Напомним, что бывший тренер андалусийцев был лишен должности после неудовлетворительных результатов команды в начале сезона.
После девяти туров чемпионата Испании “Севилья” идет на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь восемь баллов.
В прошлом сезоне под руководством Мендилибара “Севилья” провалилась в национальном первенстве, но смогла победить в Лиге Европы, получив право выступать в Лиге чемпионов в новом сезоне.